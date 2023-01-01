Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Около 200 детей пополнили ряды движения «Жас сарбаз»

    1 Января 2023, 04:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице состоялась торжественная церемония вступления в республиканское движение «Жас сарбаз» воспитанников детской студии имени Нургисы Тлендиева, осуществляющей свою деятельность в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Мероприятие было приурочено к 112-ой годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. В нем приняли участие ветеран Вооруженных сил генерал-майор в отставке Марат Нагуманов, продюсер творческого центра «Medi», руководитель и вокалист хора Халипа Боханова, председатель Республиканского детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» Меирбек Мендыгалиев, педагоги и творческий коллектив детской студии.

    Представители подрастающего поколения в торжественной обстановке дали клятву юных патриотов и получили удостоверения.

    «Поздравляю вас с этим важным событием! Сегодня вы вступили в огромный коллектив, который по всей стране объединяет более 250 тысяч человек. Желаю вам успехов в учебе и творчестве! Будьте достойными гражданами нашей Родины», – напутствовал новых участников движения «Жас сарбаз» Меирбек Мендыгалиев.

    В ходе мероприятия были также поощрены те, кто вносит вклад в военно-патриотическое воспитание, в развитие способностей и талантов молодого поколения. Благодарственным письмом от имени министра обороны Казахстана была награждена продюсер творческого центра «Medi» Халипа Боханова. А в знак уважения и благодарности для генерал-майора в отставке Марата Нагуманова юные артисты исполнили песню-посвящение.
    Образование Патриотизм Минобороны РК Археология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 24 тысяч полицейских дежурили в новогоднюю ночь по всему Казахстану
    Проект «Жақсы адамдарым» определит народных героев - Jibek Joly
    Назначен командующий войсками противовоздушной обороны ВС РК
    Президент назначил главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК
    Популярное
    1 Наставником 15-летней воспитанницы детдома стал аким Жамбылской области
    2 Неблагоприятные метеоусловия будут в Костанае
    3 Касым-Жомарт Токаев: Я с большой надеждой смотрю в новый год
    4 Какие изменения ожидаются в 2023 году в СКО
    5 Глава государства поздравил казахстанцев с Новым годом
    Новости партнеров