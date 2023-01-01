Около 200 детей пополнили ряды движения «Жас сарбаз»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице состоялась торжественная церемония вступления в республиканское движение «Жас сарбаз» воспитанников детской студии имени Нургисы Тлендиева, осуществляющей свою деятельность в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Мероприятие было приурочено к 112-ой годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. В нем приняли участие ветеран Вооруженных сил генерал-майор в отставке Марат Нагуманов, продюсер творческого центра «Medi», руководитель и вокалист хора Халипа Боханова, председатель Республиканского детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» Меирбек Мендыгалиев, педагоги и творческий коллектив детской студии.

Представители подрастающего поколения в торжественной обстановке дали клятву юных патриотов и получили удостоверения.

«Поздравляю вас с этим важным событием! Сегодня вы вступили в огромный коллектив, который по всей стране объединяет более 250 тысяч человек. Желаю вам успехов в учебе и творчестве! Будьте достойными гражданами нашей Родины», – напутствовал новых участников движения «Жас сарбаз» Меирбек Мендыгалиев.

В ходе мероприятия были также поощрены те, кто вносит вклад в военно-патриотическое воспитание, в развитие способностей и талантов молодого поколения. Благодарственным письмом от имени министра обороны Казахстана была награждена продюсер творческого центра «Medi» Халипа Боханова. А в знак уважения и благодарности для генерал-майора в отставке Марата Нагуманова юные артисты исполнили песню-посвящение.