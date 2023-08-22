Около 20% зерновых убрали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области ожидают урожай на уровне не ниже прошлого года. Об этом на заседании Правительства РК сообщил глава региона Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По оперативным данным на утро 22 августа, аграрии убрали 614 тысяч га, или 18% от общей площади зерновых, намолотили 739 тысяч тонн с урожайностью 12 ц/га.

Масличных обмолотили 5 тысяч га, намолотили 4 тысячи тонн с урожайностью 8 ц/га.

«За счет соблюдения всех агротехнических мероприятий и привлечения инвестиций в отрасль урожай прогнозируется на уровне прошлого года. С целью повышения плодородия почвы внесено 175 тысяч тонн минеральных удобрений на площади 2,3 млн га. Дополнительно будет внесено еще 25 тысяч тонн. С начала года приобретено 1 768 единиц техники на 48,2 млрд тенге. Хлебоприемные пункты полностью готовы к приему зерна нового урожая. Емкостей достаточно. Планово проводится отгрузка ГСМ. Конечная цена для аграриев составляет 250 тенге. С учетом всех проведенных мероприятий и благоприятных дней уборочная кампания будет проведена в оптимальные сроки», - сказал А.Сапаров.

С начала осенне-полевых работ погода благоприятствовала аграриям. Однако сегодня уже пасмурно и сыро. В ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди.

В этом году североказахстанским хлеборобам предстоит убрать 4,5 млн га. Из них 3,2 млн га - зерновые.