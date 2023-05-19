Около 20 тысяч железнодорожников проведут 2 июня забастовку в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Около 20 тысяч сотрудников 14 железнодорожных компаний Великобритании примут участие в забастовке, намеченной на 2 июня, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

О предстоящей стачке объявил британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT в четверг, представители которого не смогли договориться по рабочим местам, заработной плате и условиям труда.

Ранее забастовку машинистов из 15 британских железнодорожных компаний 31 мая и 3 июня анонсировал профсоюз Aslef.

Акции протеста грозят осложнить планы британцев, планирующих попасть на финал Кубка Англии по футболу между командами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», который состоится 3 июня.

В результате тысячи футбольных болельщиков смогут добраться до стадиона«Уэмбли» в Лондоне только на автомобилях или автобусах, что, как ожидается, станет причиной массового транспортного коллапса.

Правительство и компании утверждают, что железнодорожная отрасль испытывает проблемы с финансовой устойчивостью, поэтому требуется менять методы работы, чтобы обеспечить повышение заработной платы.

Профсоюзы, в свою очередь, заявляют, что рабочие места сокращаются, условия труда ухудшаются, а предлагаемые повышения заработной платы намного ниже инфляции, которая только в первом квартале текущего года составила 10,2%.



