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    Около 20 тысяч железнодорожников проведут 2 июня забастовку в Великобритании

    19 Мая 2023, 14:05

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Около 20 тысяч сотрудников 14 железнодорожных компаний Великобритании примут участие в забастовке, намеченной на 2 июня, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    О предстоящей стачке объявил британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT в четверг, представители которого не смогли договориться по рабочим местам, заработной плате и условиям труда.

    Ранее забастовку машинистов из 15 британских железнодорожных компаний 31 мая и 3 июня анонсировал профсоюз Aslef.

    Акции протеста грозят осложнить планы британцев, планирующих попасть на финал Кубка Англии по футболу между командами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», который состоится 3 июня.

    В результате тысячи футбольных болельщиков смогут добраться до стадиона«Уэмбли» в Лондоне только на автомобилях или автобусах, что, как ожидается, станет причиной массового транспортного коллапса.

    Правительство и компании утверждают, что железнодорожная отрасль испытывает проблемы с финансовой устойчивостью, поэтому требуется менять методы работы, чтобы обеспечить повышение заработной платы.

    Профсоюзы, в свою очередь, заявляют, что рабочие места сокращаются, условия труда ухудшаются, а предлагаемые повышения заработной платы намного ниже инфляции, которая только в первом квартале текущего года составила 10,2%.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Великобритания Железная дорога
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