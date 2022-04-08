Около 20 тысяч детей примут в первый класс в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области стартовал прием заявлений в 1 класс. Поступило уже около 700 электронных заявлений, сообщила руководитель отдела дошкольного и общего среднего образования управления образования региона Клара Кулатаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Прием заявлений в 1 класс на 2022-2023 учебный год начался 1 апреля и продлится до 1 августа.

По словам Клары Кулатаевой, в новом учебном году планируется принять около 20 тыс. учащихся, из них более 6 тыс. - в школы города Актау.

«В 1 класс дети с 6 лет принимаются на основании личного заявления родителей или законного представителя обучающихся, которым предстоит заранее определить школу. Эта практика используется в стране уже два года», - напомнила Клара Кулатаева.

Она подчеркнула, что для удобства граждан услуга по зачислению детей в школы автоматизирована и осуществляется через веб-портал egov.kz.

Для зачисления в первые классы понадобятся копия свидетельства о рождении ребенка, паспорт здоровья по форме 026/у-3, документ о состоянии здоровья по форме 063/у (прививочная карта), две фотографии размером 3х4.

Подать заявление можно в уголках самообслуживания, расположенных в Центрах обслуживания населения, а также в школах.

Для зачисления детей в первые классы гимназий и лицеев организации образования до 15 июня проводят самостоятельные экзамены. Сроки, формы и задания экзаменов определяются и устанавливаются учреждениями гимназии, лицеев самостоятельно.

Поэтому в эти организации образования учащиеся могут подать заявление после сдачи экзамена с 16 июня до 1 августа.

Напомним, в прошлом учебном году в Мангистауской области в 1 класс были зачислены 19 147 детей. 90% родителей подали заявления через электронный портал.