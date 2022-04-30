Около 20% соцрасходов ЕС направлены на поддержку занятости населения

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 1 мая, Европейский союз будет отмечать Международный день трудящихся, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По случаю указанной даты Еврокомиссия отмечает, что привержена продвижению трудовых прав жителям Евросоюза, созданию для них наилучших условий труда в соответствии с Европейской основой социальных прав.

Комиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит сказал: «День трудящихся - возможность оценить политику ЕС, проводимую для улучшения условий труда для всех: от обеспечения адекватной минимальной заработной платы, содействия социальному диалогу и коллективным соглашениям до защиты людей, работающих на цифровых платформах, чтобы добиться равной оплаты труда для мужчин и женщин. Пандемия ускорила многие изменения на рынке труда, и нельзя терять время на адаптацию наших навыков и удовлетворение новых требований».

Евросоюз предпринял ряд конкретных шагов по укреплению прав трудящихся по многим направлениям. Предложение Комиссии об адекватной минимальной заработной плате в настоящее время находится на стадии переговоров с Европейским Парламентом и государствами-членами.

ЕС также поддерживает участие женщин на рынке труда с помощью правил прозрачности оплаты труда, которые могут сократить гендерный разрыв в заработных платах. Так, ведутся переговоры по предложению к правилам ЕС, прописывающим, чтобы женщины занимали не менее 40% должностей неисполнительных директоров в компаниях.

В течение Европейского года молодежи, Еврокомиссия продолжает уделять особое внимание молодым поколениям и проблемам, с которыми они сталкиваются. Например, с помощью Молодежной гарантии и новой инициативы ALMA оказывается помощь молодым людям, не имеющим какой-либо работы, образования или профессиональной подготовки, найти свой путь на рынке труда.

Кроме того, молодые люди в Евросоюзе имеют возможность работать через цифровые платформы труда, где Еврокомиссия недавно предложила нормы законодательства для улучшения условий их труда. Была также представлена Коммуникация о достойном труде во всем мире, в которой подтверждается приверженность ЕС ведущей роли в продвижении достойных условий труда, ставящих людей в центр внимания, обеспечивающая уважение их прав и достоинства.

Все планы восстановления ЕС, одобренные на данный момент, способствуют достижению социальных целей, отметили в Еврокомиссии. При этом 20,4% социальных расходов ЕС направлены на поддержку занятости и навыков, и их реализация продолжается.

Кроме того, Европейский социальный фонд Плюс (ESF+) выделит почти 99,3 млрд евро на период 2021-2027 годов для инвестирования в людей, рабочие места и навыки.

После вступления в силу Директивы о временной защите Еврокомиссия помогла государствам-членам обеспечить эффективное использование беженцами из Украины правом на образование, здравоохранение, жилье и работу. В этом плане Еврокомиссия выплатила более 3,5 млрд евро авансовых платежей государствам-членам ЕС в рамках программы «REACT-EU».



