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Около 20 случаев жестокого обращения с детьми зафиксировали в детсадах столицы
29 Июля 2022 16:10

Около 20 случаев жестокого обращения с детьми зафиксировали в детсадах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минпросвещения РК сообщило о случаях жестокого обращения и необеспечения безопасности детей в столичных детсадах, передает МИА «Казинформ».

«17 фактов жестокого обращения с детьми и необеспечения их безопасности зафиксировано в частных детских садах Нур-Султана с начала 2022 года. Возбуждено 9 административных дел в отношении работников частных дошкольных организаций за причинение легкого вреда здоровью воспитанников во время учебного и воспитательного процесса. Самый вопиющий случай был зафиксирован в столичном детском саду «Сати». В социальных сетях было опубликовано видео, в котором показано, как воспитатели частного инклюзивного развивающего детского сада «Сати» ставят детей в угол и применяют к детям физическую силу. В результате проверок в отношении руководителя детсада составлены протоколы об административном правонарушении, возбуждено уголовное дело. Также было установлено, что дошкольное учреждение функционировало без соответствующего уведомления», - сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.

По информации ведомства, детский сад «Majorik» в Нур-Султане также работал без уведомления. В отношении руководства возбуждено административное дело.

«Факты жестокого обращения с детьми были выявлены и в других дошкольных организациях столицы. В детском саду «Еркетай» воспитатели заперли ребенка в туалете, в результате чего он получил телесные повреждения. В центре «Lily» ребенок бил другого ребенка, при этом воспитатель не реагировала на происходящее. В детсаду «Алан» воспитатель избила ребенка, после чего была уволена. В ТОО «BOTAQAN-2020» были обнаружены укусы на теле близнецов с диагнозом «аутизм», в детском саду «Baby Boom NurSultan» дети получили ожог руки», - проинформировали в министерстве.

Схожие вопиющие инциденты были выявлены и в других детских садах. В Минпросвещения сообщили о том, какая работа проводится по улучшению работы дошкольных организаций.

«Сейчас для того, чтобы детский сад начал работать и принимать детей, предпринимателям достаточно лишь направить уведомление в уполномоченный орган. Дальнейшая их деятельность государственным органом не регулируется, в результате чего в последние годы увеличилось количество нарушений прав детей в дошкольных организациях. В некоторых из них воспитатели ненадлежащим образом смотрят за детьми, не соблюдаются санитарные и противопожарные требования, квалификация сотрудников также оставляет желать лучшего. Поэтому Министерством просвещения инициируется возврат процедуры лицензирования детских садов. Причем не только частных, но и государственных. Вне зависимости от формы собственности садики в зоне особого риска. Дети нуждаются в особой защите, они в силу возраста не могут пожаловаться и рассказать о нарушениях. Лицензирование позволит установить минимальные требования по обеспечению безопасности детей в дошкольных организациях, по созданию комфортных условий для полноценного роста и развития детей. Многие добросовестные предприниматели и сами ассоциации частных садов поддерживают эту инициативу и понимают, что лицензирование является одним из инструментов по улучшению качества работы дошкольных организаций», – сказала заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства просвещения Майра Мелдебекова.


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