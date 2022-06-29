Около 20 скотомогильников построят в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Костанайской области построят 3 скотомогильника, еще 14 - в 2023-2024 годы. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления ветеринарии Костанайской области Ахат Шектыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая потребность в скотомогильниках, соответствующих требованиям, управлением ветеринарии внесены предложения начать строительство типовых скотомогильников (ямы Беккари) в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями в 17 районах нашей области. В текущем году будут построены 3 скотомогильника в Карасуском, Карабалыкском и Житикаринском районах, остальные 14 планируется строить в течение 2023-2024 годов», - сообщил А. Шектыбаев.

По его словам, стоимость проектно-сметной документации и государственной экспертизы для ПСД, а также строительно-монтажные работы 3 скотомогильников (яма Беккари) на 2022 год составила свыше 58 млн тенге.

Ранее сообщалось, что прокуратура Костанайского района в ходе надзорной деятельности выявила нарушения требований Экологического кодекса и законодательства в сфере ветеринарии отдельными предприятиями, осуществляющими убой сельскохозяйственных животных и переработку животного сырья.

Установлено, что предприятия вывозят биологические отходы на полигон твердых бытовых отходов, который не приспособлен для захоронения животных и их останков. По актам прокурорского реагирования уполномоченными органами проведены внеплановые проверки и приняты меры по устранению нарушений.