Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Около 20 млрд тенге выделили на ремонт дорог в СКО

    24 Февраля 2023, 19:46

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году бюджет на ремонт дорог утвердили на уровне 19,7 млрд тенге. Об этом на заседании общественного совета сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максат Баяхмет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации М.Баяхмета, из этой суммы 2,9 млрд тенге потратят на областные дороги, три млрд тенге – на районные и 1,4 млрд тенге – на улично-дорожную сеть.

    «Всеми видами работ будет охвачено 540 км, в том числе 60 км внутрипоселковых дорог в 26 населенных пунктах. По итогам года планируется доведение доли дорог в нормативном состоянии до 84%, что 6% выше показателя прошлого года. Ведется заготовка материала. Разрешен ввоз 100 тысяч тонн битума из России. Управление сформировало заявку на приобретение 17,4 тысячи тонн битума для переходящих проектов. Подана заявка в АО «НК «КазАвтоЖол» для приобретения льготного битума», - проинформировал М.Баяхмет.

    Из выделенных 19,7 млрд тенге на 5,9 млрд госзакупки еще не провели.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Строительство Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    6,2 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Петропавловске
    В Алматы временно ограничат проезд по улице Досмухамедова
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной