Около 20 автомобилей сгорели при пожаре в СТО в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Около 20 автомобилей повреждены при пожаре в СТО в городе Алматы. Об этом сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».

2 февраля в 21:52 часов на пульт дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы поступило сообщение о возгорании СТО по адресу: Бостандыкский район, улица Сатпаева, 139. Пожарные расчеты выехали по высшему рангу вызова. По прибытии на место вызова установлено, что открытым пламенем горит СТО, создалась угроза распространения огня на рядом стоящие объекты.

По предварительным подсчетам, от пожара сгорели около 20 автомашин. От теплового воздействия повредились 4 автомобиля. Еще 15 автомашин эвакуированы. Площадь горения составила около 600 кв. м. А общая площадь здания - 1 300 кв. м.

Принятыми мерами в 23:09 достигнута локализация. А в 23:47 пожар ликвидирован. Не допущено распространение огня на рядом расположенное АЗС (с южной стороны). Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

ДЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности для СТО, в частности необхолимость наличия первичных средств пожаротушения, расстановки автомобилей с учетом противопожарных разрывов и наличия буксировочных тросов.

Ранее сообщалось, что в Алматы горит крупное СТО рядом с АЗС.







