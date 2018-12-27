Около 2 тысяч уникальных операций провели хирурги научного центра имени Сызганова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцам не требуется больше выезжать за рубеж, чтобы получить высокотехнологичную медпомощь. Таких пациентов оперируют, причем бесплатно, в Национальном научном центре хирургии им. А.Н. Сызганова в Алматы. В этом году было прооперировано около 2 тысяч человек, передает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

За 11 месяцев 2018 года по линии оказания высокотехнологичных медуслуг специалистами Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова проведено 1959 операций в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) на сумму более 2 млрд тенге. С применением современных, передовых технологий осуществлены оперативные вмешательства по кардиохирургии, микрохирургии, трансплантологии, интервенционной аритмологии, гепатобилиарной хирургии. Самым сложным является трансплантация органов от живого донора. Количество таких операций из года в год увеличивается, помогая вернуть людей к полноценной жизни.

Высокотехнологичные медуслуги в рамках ГОБМП предоставляются гражданам Казахстана бесплатно. Стоимость одной операции, оплачиваемой за счет государства, варьируется от 200 тыс. до 5 млн тенге.

Центр хирургии им. А.Н. Сызганова является клиникой республиканского значения. Обслуживание иногородних пациентов из регионов составляет 69 %. Наибольший удельный вес среди пациентов это жители Алматинской области - 33,1%, Кызылординской области - 11,5%, Южно-Казахстанской - 7,0% и Жамбылской области - 6,8%.

Центр занимает лидирующие позиции в своей отрасли, являясь ведущим многопрофильным медучреждением в стране, и известен за пределами республики, где оказывается лечебно-диагностическая помощь по самым современным технологиям. Также медучреждение осуществляет развитие кадрового потенциала и внедрение инновационных методов в практическую медицину, путем проведения обучающих мастер-классов, не только на базе самого Центра, но и в регионах.

Выполнения высокотехнологичных медуслуг в таком объеме позволило улучшить доступность и качество оказания хирургической помощи населению. Очень важно, что благодаря тому, что эти услуги оказываются в Казахстане и позволяют не выезжать пациентам за рубеж, а получить полный комплекс услуг на местах.

В Центре работают 128 врачей, из них - 11 докторов медицинских наук, 22 кандидата медицинских наук, высшую категорию имеют 26 сотрудников учреждения, а первую и вторую категорию - 35 врачей.