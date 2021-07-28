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    Около 2 тысяч тоев пресечено с начала года

    28 Июля 2021, 18:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года помещено на карантин более 28 тысяч граждан, прибывших из-за рубежа без ПЦР-справок. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел МВД РК Арыстангани Заппаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня Министерство внутренних дел продолжает оказывать содействие органам здравоохранения в контроле за соблюдением ограничительных мер. На объектах транспорта оказывается помощь санврачам в фильтрации пассажиров. В международных аэропортах установлено 19 и на ЖД вокзалах – 14 контрольно-наблюдательных пунктов. С начала года помещено на карантин более 28 тысяч граждан, прибывших из-за рубежа без ПЦР-справок», - отметил Арыстангани Заппаров.

    По его словам, обеспечивается безопасность членов мониторинговых групп.

    «С начала года ими проведены 144 тысяч рейдовых мероприятий. Пресечено 22 тысячи фактов нарушений карантина. Зафиксированы порядка 8,5 тысяч нарушений работы увеселительных заведений, в том числе порядка 2 тысяч фактов проведения тоев», - добавил заместитель министра внутренних дел РК.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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