Около 2 тысяч наблюдателей за выборами планируют привлечь в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов сообщил, что по столице средний возраст наблюдателей составляет 25-30 лет, а по стране - 40-45 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируем привлечь около 2 тысяч наблюдателей по столице. Одну треть уже обучили. У нас ежедневно идет обучение. В этом году наблюдатели «помолодели». Много молодежи проявляют интерес, это нас радует. Мы стараемся не только обучить их, но и рассказать о кейсах, как поступать в конкретных случаях», - сообщила на брифинге глава столичного филиала Центра непартийного наблюдения.

По словам председателя Центра непартийного наблюдения Толегена Кунадилова, по столице средний возраст наблюдателей - 25-30 лет, а по республике - 40-45 лет.

«Молодежи интересно, у них проявляется гражданская позиция, они вовлечены в политическую ситуацию, видят все изменения и хотят быть активными. В основном к нам приходит молодежь, которая не хочет быть в партии», - добавил Толеген Кунадилов.

Ранее он заявил, что с каждыми выборами активность гражданского общества растет.

«Если в 2010 году участвовало в качестве наблюдателей 29 тысяч человек, то в 2019 году - 45 тысяч, а в 2021 году участвовало в качестве наблюдателей на парламентских выборах 74 тысячи человек. Интерес общества растет. Чем больше гражданское общество будет принимать участие в наблюдении, тем больше шансов, что выбор граждан будет защищен законом», - резюмировал Толеген Кунадилов.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября.



