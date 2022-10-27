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    Около 2 тысяч наблюдателей за выборами планируют привлечь в Астане

    27 Октября 2022, 11:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов сообщил, что по столице средний возраст наблюдателей составляет 25-30 лет, а по стране - 40-45 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Планируем привлечь около 2 тысяч наблюдателей по столице. Одну треть уже обучили. У нас ежедневно идет обучение. В этом году наблюдатели «помолодели». Много молодежи проявляют интерес, это нас радует. Мы стараемся не только обучить их, но и рассказать о кейсах, как поступать в конкретных случаях», - сообщила на брифинге глава столичного филиала Центра непартийного наблюдения.

    По словам председателя Центра непартийного наблюдения Толегена Кунадилова, по столице средний возраст наблюдателей - 25-30 лет, а по республике - 40-45 лет.

    «Молодежи интересно, у них проявляется гражданская позиция, они вовлечены в политическую ситуацию, видят все изменения и хотят быть активными. В основном к нам приходит молодежь, которая не хочет быть в партии», - добавил Толеген Кунадилов.

    Ранее он заявил, что с каждыми выборами активность гражданского общества растет.

    «Если в 2010 году участвовало в качестве наблюдателей 29 тысяч человек, то в 2019 году - 45 тысяч, а в 2021 году участвовало в качестве наблюдателей на парламентских выборах 74 тысячи человек. Интерес общества растет. Чем больше гражданское общество будет принимать участие в наблюдении, тем больше шансов, что выбор граждан будет защищен законом», - резюмировал Толеген Кунадилов.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы Президентские выборы - 2022
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