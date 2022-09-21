Около 2 тысяч мест представили работодатели на ярмарке вакансий в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала 2022 года в Астане провели пять ярмарок вакансий, в которых приняли участие почти 300 столичных работодателей. Очередная ярмарка прошла накануне во Дворце «Жастар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Столичный Центр занятости населения провел ярмарку вакансий, на которой 50 компаний предложили горожанам свыше 1820 вакантных рабочих мест.

Как сообщила руководитель отдела Центра занятости Бахыт Ракишева, цель мероприятия – содействие в трудоустройстве безработных граждан путем непосредственного контакта между работодателями и соискателями.

По словам соискателей, посещение ярмарки вакансий экономит время и дает возможность пройти собеседование сразу у нескольких работодателей.

Многие компании-работодатели активно участвуют в государственных программах субсидирования. В рамках таких программ государство оплачивает от 30 до 100% оклада в первые месяцы работы для сотрудников, нанятых посредством Центра занятости населения.

По отзывам работодателей, такие программы дают возможность соискателям получить опыт, а компаниям – оценить работу нового сотрудника.

С начала текущего года Центром занятости населения проведено пять общегородских ярмарок вакансий с участием 296 столичных работодателей. На них представлено 8 123 вакантных мест по таким сферам деятельности, как строительство, производство, торговля, проживание, питание, финансы и страховая деятельность, транспорт и складирование.

Наиболее востребованными специальностями, представленными работодателями, стали инженер по оборудованию, слесарь, бухгалтер разных направлений, архитектор, инженер-проектировщик, водитель различных категорий, юрист, менеджер по продажам, финансовый консультант, кредитный менеджер.

Наибольший дефицит в кадрах отмечен в сферах здравоохранения, торговли, строительства и производства.

Всего в ярмарках вакансий приняло участие более 2 тыс. безработных граждан. В ходе проведения ярмарок на собеседование приглашены 500 человек, из них трудоустроены на постоянные рабочие места 240 соискателей.

Фото: gov.kz