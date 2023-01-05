Около 2 тысяч единиц похищенного оружия не найдено – генпрокуратура РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов, выступая на пленарном заседании Мажилиса, сообщил, что до настоящего времени до сих пор не нашли около 2 тысяч единиц оружия, похищенного в ходе трагического января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам генпрокурора, в руки преступников в ходе трагического января попал арсенал почти в 3 тысячи единиц автоматов, пистолетов, снайперских винтовок и десятки тысяч боеприпасов.

По стране было похищено 2960 единиц огнестрельного оружия и порядка 63 тыс. боеприпасов. В ходе активных поисков уже было изъято 964 единицы и почти 57 тыс. патронов к нему. Как правило, всё оружие злоумышленники прятали в схронах и арсеналах – таких было обнаружено свыше 200. Более того, было дополнительно изъято 3196 единиц оружия, в том числе гранатомёты и пулемёт, которые могли быть использованы в «январских событиях». Это произошло в том числе из-за того, что сотрудники силовых структур по приказу руководства оставили свои здания.

«По фактам превышения власти спецпрокурорами следствие завершено. Уголовные дела в отношении экс-руководителей 3 региональных департаментов КНБ, департамента полиции Алматинской области и других лиц направлены в суды. Сейчас идут судебные разбирательства. Степень их виновности и меру наказания определит суд», - добавил Берик Асылов.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступает генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года.

Ранее сообщалось, что по январским событиям судами рассмотрены дела в отношении 1 221 лица, из них осуждено 1 205 граждан.



