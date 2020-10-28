Около 2 тыс. новых рабочих мест создадут в этом году в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области приступили к реализации плана экономического развития региона до 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила глава региона Гульшара Абдыкаликова, пандемия оказала негативное влияние на все сферы жизнедеятельности общества, на социально экономическое положение всех регионов. В связи с эти возникают различные проблемы во всех сферах экономики.

«Это все сподвигло нас провести анализ всех экономических и социальных сфер Кызылординской области. Нам пришлось оперативно провести анализ баланса производства и потребления продовольственных и непродовольственных товаров и оказываемых услуг. По итогам анализа на основе метода агломерации была проведена дифференциация. На основе этой работы был разработан план экономического развития региона до 2023 года. В рамках него предусмотрена реализация 265 проектов в сфере бизнеса, что позволит создать более 4600 рабочих мест. Общая сумма проектов превышает 270 млрд тенге. В этих целях в текущем году начата реализация 110 проектов на 26 млрд тенге. Это позволит создать около 2 тыс. рабочих мест», - отметила Гульшара Абдыкаликова.

Она добавила, что реализация этих проектов позволит эффективно использовать ресурсную базу региона. Также будет уделено внимание комплексному использованию проектов государственных и негосударственных институтов. Благодаря этому будут созданы новые рабочие места и будет решаться вопрос самообеспечения необходимыми товарами.