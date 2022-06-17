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    Около 2 тыс. молодых людей задействовано в трудовых отрядах «Жасыл ел» в Нур-Султане

    17 Июня 2022, 15:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По инициативе управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султана реализуется XVIІІ сезон трудовых отрядов «Жасыл ел», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    В 2020-2021 годы в отрядах «Жасыл Ел» выделялись места для 1 тыс. 200 человек, а в текущем году это число увеличилось до 1 тыс. 956, прирост составил 756 мест.

    В настоящее время несовершеннолетние участники трудотрядов в возрасте от 14 до 17 лет работают на территории образовательных учреждений города, а молодежь старше 18 лет – в парках, скверах, задействована в озеленении и уборке.

    Еще одна особенность этого года – в соответствии с поручением руководства города в рамках проекта «Жасыл ел» предусмотрено 500 мест для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 29 лет. Им бесплатно выдается форма, оплачивается ежемесячный оклад в размере 64 тыс. 564 тенге, предоставляется возможность работы до шести месяцев.

    В отряды «Жасыл Ел» продолжается набор молодых людей из числа сирот и оставшихся без попечения родителей. Подробнее о месте работы, графике, времени, условиях и предложениях можно узнать, написав в Instagram-аккаунт @ns_jastary.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Экология Социальная поддержка Занятость Общество Молодежь Трудоустройство
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