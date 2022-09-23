Около $2 трлн ежегодно "отмывается" в мире – генеральный прокурор РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что на государства-члены ШОС приходится четверть мирового ВВП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Высокий экономический рост всегда сопровождают и негативные процессы: теневой бизнес, легализация преступных доходов, незаконный вывод активов за рубеж. По оценке ООН, в мировом масштабе ежегодно отмывается около 2 трлн долларов или до 5% мирового ВВП», - сказал Берик Асылов на XX юбилейном заседании генеральных прокуроров государств-членов ШОС.

Он также сообщил, что по данным международных экспертов, ежегодная разница в торговом обороте государств-членов ШОС с другими странами составляет $675 млрд.

«Есть понимание, что часть этих денег идет на криминальные цели, в том числе на финансирование терроризма и экстремизма. Обмен опытом по этому вопросу, на мой взгляд, крайне важен», - добавил генеральный прокурор РК.

Сегодня в Астане проходит юбилейное XX заседание генпрокуроров государств-членов ШОС.



