Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Около 2 млрд тенге бюджетных средств сэкономили в Актюбинской области

    10 Января 2023, 09:52

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По итогам 2022 года в Актюбинской области сохраняется стабильная макроэкономическая ситуация. Об этом говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В регионе прогнозируется рост практически по всем основным социально-экономическим показателям, снижение - лишь в оптовой и розничной торговле.

    По итогам 2022 года неосвоение бюджета составило 6,9 млрд тенге, из них 1,9 млрд тенге является экономией средств. По освоению бюджетных средств Актюбинская область занимает 7 место среди регионов республики. В большинстве случаев средства не были освоены по причине неисполнения подрядными организациями взятых на себя обязательств. Материалы в отношении многих уже переданы в судебные органы.

    Аким области Ералы Тугжанов поручил уполномоченным органам внести предложения о принятии соответствующих мер в отношении управлений, акимов города Актобе и районов, не достигших годовых показателей, не освоивших финансы.

    «Нельзя просто подать в суд на подрядчика и ждать. Надо всегда искать иные варианты решения проблемы. Наша главная задача - обеспечение благосостояния населения, а это значит, что все проекты должны быть своевременно реализованы», -подчеркнул Ералы Тугжанов.


    Фото: акимат Актюбинской области

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат Экономика Бюджет Ералы Тугжанов
    Новости по теме
    Новости по теме
    При выявлении скрытых активов банкрот будет обязан выплатить долги в полном объеме – Минфин
    Остерегаться сосулек посоветовали алматинцам
    Интервенции Нацбанка составили 1,4 млрд долларов
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 7,1%
    Популярное
    1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
    2 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
    3 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
    4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
    5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау
    Новости партнеров