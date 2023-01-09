Около 2 млн тенге составила максимальная зарплата в Казахстане в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Компания HeadHunter Казахстан подвела итоги 2022 года на рынке труда, основываясь на анализе вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте hh.kz. об этом передает МИА «Казинформ».

Работодательская активность

За 2022 год работодатели разместили на сайте более 400 тысяч вакансий по разным направлениям. Что на 23% больше, чем в 2021 году и почти в два раза больше, чем в 2020 году. Сентябрь стал месяцем наибольшей работодателькой активности (около 42 000 вакансий) и наименьшей – январь (около 27 000 вакансий).

География вакансий

Если смотреть на динамику вакансий в разрезе по города Казахстана, то лидерами остаются Алматы (41% всех вакансий по Казахстану) и Астана (20%).

Исходя из этой динамики, наблюдается одна из главных проблем рынка труда Казахстана – концентрация деловой активности в мегаполисах. Это в свою очередь стимулирует внутреннею миграцию в стране. Более 40% всех соискателей hh.kz ищут работу именно в Алматы, 20% - в Астане. Проблема региональных диспропорций способна усугубляться и дальше, однако сейчас заметен рост в ряде регионов: Петропавловск (+32%), Семей (+31%), Актобе (+28%), Павлодар (+26%), Актау (+25%).

Заработные платы

Несмотря на общемировой экономический кризис и инфляцию, работодатели повышают зарплаты сотрудникам. Этим самым компании пытаются привлечь высококвалифицированных специалистов, которые сейчас находятся в остром дефиците. Средняя арифметическая предлагаемая заработная плата за год составила 246 890 тенге (gross). Рост 16,4% к прошлому году. Медианная предлагаемая заработная плата - 204 578 (gross). Рост 12% к прошлому году.

Максимальную заработную плату (около двух миллионов тенге) предлагали специалистам из области информационных технологий: программистам и разработчиками, а самую минимальную домашнему персоналу: помощникам по хозяйству, садовникам, сиделкам и горничным (около 60 тысяч тенге).

Самая высокая медианная зарплата отмечена в городах Астана (около 222 тысяч тенге), Алматы (около 202 тысяч тенге), Караганда (около 194 тысяч тенге) и Атырау (около 190 тысяч тенге).

Динамика активности соискателей

За 2022 года около двух миллионов жителей Казахстана искали работу на hh.kz, что на 70% больше, чем в прошлом году. Наибольшее число активных резюме показали города: Алматы, Астана и Шымкент.

Самыми распространёнными профессиями в резюме соискателей стали: менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, продавец-консультант, продавец-кассир, администратор, бухгалтер, учитель, преподаватель, педагог, водитель, официант, бармен, бариста, программист, разработчик, оператор call-центра, специалист контактного центра, секретарь, помощник руководителя, ассистент.

Конкуренция на рынке труда увеличилась

По соотношению резюме и вакансий можно судить об уровне конкуренции на рынке труда. В 2022 году индекс значительно увеличился (на 1,2 коэфицентных показателя) и составил 4. Это означает, что на одну вакансию претендуют четыре человека. Нормой на рынке труда считается показатель пять-шесть активных резюме на одно предложение о работе. Это говорит о там, что хоть показатель и растет, соискателей все равно не хватает. Из этого следует еще одна проблема на рынке труда – нехватка кадров и необходимой квалификации у соискателей

Отклики соискателей и приглашения на собеседования

В среднем за 2022 год соискатели откликнулись около 38 миллионов раз на вакансии работодателей. Работодатели, в свою очередь, направили соискателям около 6 миллионов приглашений на собеседования. В итоге для получения одного приглашения соискателю было необходимо откликнуться шесть раз, то есть получить пять отказов.

Спрос в разрезе профессиональных областей

Первую строчку в топе лидирующих профессиональных областей, с большим отрывом, занимают «Продажи». Далее идут «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия», «Административный персонал», «Транспорт, логистика». Профобласть «Информационные технологии, интернет, телеком» заняла пятое место.

Больший прирост вакансий наблюдается в профобластях: спортивные клубы, салоны красоты (+176%), продажи (+88%), домашний персонал (+87%), инсталляция и сервис (+84%), высший менеджмент (+82%), транспорт, логистика (+64%), рабочий персонал (+60%).

Отрицательную динамику в третьем квартале показали: автомобильный бизнес (-57%), страхование (-52%), добыча сырья (-31%), банки, инвестиции, лизинг (-29%).



