Около 2 миллионов жизней унесли экстремальные погодные явления за полвека

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - За последние 50 лет экстремальные погодные явления привели к 2 миллионам смертей и экономическим потерям в размере более 4 миллиардов долларов. Такие привели эксперты Всемирной метеорологической организации. В период с 1970 по 2021 год, по данным ВМО, произошло около 12 000 стихийных бедствий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

Результаты нового исследования были обнародованы в понедельник, 22 мая, в день открытия Всемирного метеорологического конгресса, который продлится до 2 июня в Женеве. Его участники примут план по развитию устойчивости стран к социально-экономическим последствиям экстремальных погодных, климатических и гидрологических явлений на 2024-2027 годы.

Экономические потери

Как уточняют метеорологи, больше других за последние полвека пострадали развивающиеся страны – на них приходится 90 процентов связанных с экстремальной погодой смертей и 60 процентов экономических потерь.

При этом в наименее развитых странах и малых островных государствах потери были непропорционально высокими относительно размеров ВВП.

«На наиболее уязвимые сообщества, к сожалению, ложится основная тяжесть рисков, связанных с погодой, климатом и водой», – сказал Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

По данным ВМО, за последние полвека в наименее развитых странах стихийные бедствия приводили в некоторых случаях к экономическим потерям в размере до 30 процентов ВВП.

В малых островных государствах каждое пятое стихийное бедствие имело последствия, эквивалентные потере более чем пяти процентов ВВП, а некоторые природные катаклизмы уничтожали весь ВВП страны.

Смертность в Азии и Африке

На Азию за последние 50 лет пришлось самое большое число смертей из-за экстремальных погодных и климатических явлений. Там погибло около миллиона человек, причем более половины из них – только в Бангладеш.

Еще 733 585 смертей, вызванных бедствиями, было зарегистрировано за последние полвека в Африке, причиной 95 процентов из них стали засухи.

Системы раннего предупреждения

Вместе с тем, в ВМО подчеркивают, что более совершенные системы раннего предупреждения и скоординированное управление спасательными операциями помогли смягчить последствия стихийных бедствий. Число смертей в результате катаклизмов в 2020-2021 годах было ниже, чем в среднем за предыдущее десятилетие.

«Системы раннего предупреждения спасают жизни», – сказал Таалас.

Он отметил, что бедствия, подобные циклону «Мокка», опустошившему на прошлой неделе прибрежные районы Мьянмы и Бангладеш, в прошлом приводили к десяткам тысяч смертей.

«Благодаря системам раннего предупреждения и управления стихийными бедствиями такие катастрофические показатели смертности, к счастью, уже в прошлом», – сказал глава ВМО. По оценкам, отпоследствий циклона «Мокка» погибли от 145 до 400 человек.

Согласно данным ВМО, уведомление властей и населения всего за 24 часа до надвигающейся опасности может сократить экономический ущерб от стихийных бедствий на 30 процентов.

В ноябре 2022 года на конференции по изменению климата COP27 в Шарм-эль-Шейхе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш дал старт инициативе «Системы раннего предупреждения для всех». Ее цель – добиться того, чтобы к концу 2027 года все жители Земли были защищены такими системами.

В настоящее время только половина мирового населения мира живет в районах, где работают службы раннего оповещения, при этом малые островные развивающиеся государства и наименее развитые – по-прежнему в самом уязвимом положении.



