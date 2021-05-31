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    10:11, 31 Май 2021 | GMT +6

    Около 2 миллиардов тенге обналичили преступники в Карагандинской области

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области раскрыта преступная группа, члены которой за три года обналичили около 2 миллиардов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    Как сообщает АФМ, ОПГ из шести участников действовала в Темиртау с целью пособничества недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов через выписку фиктивных бухгалтерских документов.

    В противоправной схеме были задействованы восемь фиктивных фирм, подконтрольных ОПГ.

    В результате преступных действий государству причинен ущерб на сумму около 200 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов.

    В настоящее время уголовное дело направлено в суд, задержаны организатор группы и один из соучастников.

    «Незаконное обналичивание денежных средств создает две существенные проблемы в обществе – непоступление налогов и рост коррупции. Из-за уклонения недобросовестных предпринимателей от налогов и иных поступлений в бюджет не поступают необходимые средства на строительство школ, больниц и других социально значимых объектов. Также незаконно обналиченные средства используются в ряде других правонарушений – откаты, подкупы, тем самым способствуют распространению коррупции в стране», - отметили в ведомстве.



    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Главная Правоохранительные органы
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