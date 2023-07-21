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    Около 2 800 золотых слитков продано в июне в Казахстане

    21 Июля 2023, 21:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 2 791 мерный слиток общим весом 123,4 кг продан банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в июне 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

    «Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 132 396 золотых слитков общим весом 4,5 т. Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 34 526 штук. Далее следуют 5-граммовые – 30 034 штуки (23%), 100-граммовые – 27 626 штук (21%), 20-граммовые – 24 327 штук (18%), и 50-граммовые – 15 883 штуки (12%). Наибольшие объемы реализации мерных слитков в июне 2023 года пришлись на следующие регионы: Алматы (1 404 штуки, 50%), Шымкент (627 штук, 22%) и Астана (168 штук, 6%)», - сообщили в пресс-службу Нацбанка.

    Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

    С начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 22 848 мерных слитков общей массой 599,49 кг, что составляет 17% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального банка.

    Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Нацбанк Казахстана Экономика
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