Около 2,7 тыс. туристов эвакуировали во Франции из-за лесного пожара

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ-ТАСС - Около 2,7 тыс. туристов эвакуированы из кемпингов в департаменте Восточные Пиренеи на юге Франции из-за сильного пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Попредварительным данным, пожар вспыхнул около 14:00 по парижскому времени (15:00мск) в коммуне Аржелес-сюр-Мер. Из-за сильного ветра, порывы которого достигали19 м в секунду, огонь начал быстро распространяться по местности. По словаммэра коммуны Антуана Парра, пожар в настоящий момент идет в сторону побережья.

Пожарно-спасательныеслужбы эвакуировали из трех кемпингов 2,7 тыс. туристов, которые временно былиразмещены в зданиях гимназий. В тушении пожара принимают участие десяткисотрудников пожарной службы, борьба с огнем ведется также с помощью двухсамолетов Canadair.

Ежегодно в коммуне Аржелес-сюр-Мер, которую часто называют «столицейкемпинга», отдыхает до 150 тыс. человек.