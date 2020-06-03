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Около 2,5 тысяч жителей столицы трудоустроились в рамках ДКЗ

3 Июня 2020 13:16
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Около 2,5 тысяч жителей столицы трудоустроились в рамках ДКЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дорожная карта стала эффективным инструментом борьбы с безработицей, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

В настоящее время в столице Казахстана в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020-2021» (ДКЗ) трудоустроено 2 410 человек, заключены протоколы-намерения с 91-й организацией, сообщили в городском управлении по инвестициям и развитию предпринимательства.

Вакансии предоставлены 91 работодателем.

Как сообщалось, в рамках «Дорожной карты занятости 2020-2021» в столице планируется трудоустроить более 15 тыс. человек.

Жители города могут трудоустроиться по этим инфраструктурным проектам по различным направлениям. В рамках «Дорожной карты занятости» планируется трудоустроить по 117 инфраструктурным проектам в социальной сфере, инженерно-транспортной инфраструктуре, жилищно-коммунальном хозяйстве и благоустройстве населенных пунктов.

В данный момент сотрудники Центра занятости города проводят подбор кадров на проекты ДКЗ. Вакансии будут доступны на электронной бирже труда enbek.kz. Они дают возможность работать в сферах строительства, ремонта, благоустройства.

Кроме того, создан мобильный рекрутский пункт для проведения информационно-разъяснительной работы, медицинского осмотра, сбора и транспортировки работников до места работы. Столичные волонтеры разъясняют горожанам преимущества программы

Ранее сообщалось, куда обращаться жителям столицы для трудоустройства.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Занятость - 2020,
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