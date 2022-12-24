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    Около 2,5 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии

    24 Декабря 2022, 12:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 24 декабря лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 2498 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    Среди получающих лечение 2368 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 130 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 350 пациентов, на амбулаторном уровне – 2148 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

    Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 257 человек, а 10 казахстанцев заболели ковидной пневмонией.
    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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