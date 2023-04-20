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    Около 2,5 тысяч голов скота в виде товарных кредитов получили актюбинские сельчане

    20 Апреля 2023, 05:25

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области продолжается активная реализация проекта «Ауыл аманыты». В рамках проекта сельчанам выдано на сегодняшний день в виде товарных кредитов около 2,5 тысяч голов домашнего скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект направлен на повышение благосостояния сельских жителей, инфраструктурное развитие сельских территорий, повышение качества образования и здравоохранения. В рамках первого направления сельчанам выдают льготные займы под залог сельской недвижимости для развития сельскохозяйственного производства на базе личных подсобных хозяйств, налаживание переработки продукции и оснащение кооперативов.

    По инициативе акима области Ералы Тугжанова в проект было внедрено товарное кредитование, в рамках которого крупные сельскохозяйственные предприятия выдают сельчанам кредиты в виде крупного и мелкого рогатого скота, лошадей. Те в свою очередь отдают кредит в виде приплода.

    На сегодня 192 семьям, проживающим в разных населенных пунктах области, уже выдано порядка 2,5 тысяч голов скота. Займ они будут возвращать в течение нескольких лет полученным приплодом.

    Так, за одну корову за пять лет сельчанину нужно вернуть в виде оплаты кредита трех телят. При выполнении этого условия товарный займ будет погашен. Это хорошее подспорье для развития личного подсобного хозяйства, открытия новых источников дохода для семьи. В целях исключения различных рисков, скот при передаче страхуют, заключается договор.

    Всего в качестве товарного кредита участникам проекта «Ауыл аманаты» передадут 6 тысяч голов преимущественно племенного скота, отличающегося высокой производительностью.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Сельское хозяйство
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