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    Около 2,5 тыс. жителей столицы трудоустроились в рамках ДКЗ

    3 Июня 2020, 13:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дорожная карта стала эффективным инструментом борьбы с безработицей, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

    В настоящее время в столице Казахстана в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020-2021» (ДКЗ) трудоустроено 2 410 человек, заключены протоколы-намерения с 91 организацией, сообщили в городском управлении по инвестициям и развитию предпринимательства.

    Вакансии предоставлены 91 работодателем.

    Как сообщалось, в рамках «Дорожной карты занятости 2020-2021» в столице планируется трудоустроить более 15 тыс. человек.

    Жители города могут трудоустроиться по этим инфраструктурным проектам по различным направлениям. В рамках «Дорожной карты занятости» планируется трудоустроить по 117 инфраструктурным проектам в социальной сфере, инженерно-транспортной инфраструктуре, жилищно-коммунальном хозяйстве и благоустройстве населенных пунктов.

    В данный момент сотрудники Центра занятости города проводят подбор кадров на проекты ДКЗ. Вакансии будут доступны на электронной бирже труда enbek.kz. Они дают возможность работать в сферах строительства, ремонта, благоустройства.

    Кроме того, создан мобильный рекрутский пункт для проведения информационно-разъяснительной работы, медицинского осмотра, сбора и транспортировки работников до места работы. Столичные волонтеры разъясняют горожанам преимущества программы

    Ранее сообщалось, куда обращаться жителям столицы для трудоустройства.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Занятость
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