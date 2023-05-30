Около 2,5 млрд евро составил торговый оборот между Казахстаном и Испанией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице состоялось 7-е заседание Казахстанско-испанского делового совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В заседании приняли участие высокопоставленные представители обеих стран, включая председателя правления холдинга «Байтерек» и казахстанского сопредседателя делового совета Каната Шарлапаева, государственного секретаря по торговле Испании Шиану Маргариту Мендес, генерального директора торговой палаты Испании Инмакуладу Риеру, вице-министра торговли и интеграции РК и сопредседателя Казахстанско-испанской межправительственной комиссии Кайрата Торебаева, президента MAXAM и испанского сопредседателя делового совета Хосе Мануэля Варгаса и других заметных представителей бизнес-сообщества обеих стран.

Как отметил Канат Шарлапаев, в заседании приняли участие около 150 участников из РК и около 35 компаний из Испании.

«На данном этапе взаимный торговый оборот между двумя странами составил около 2,5 млрд евро, что почти 42% роста по отношению к предыдущему году. Мы постоянно наращиваем наши торговые и инвестиционные взаимоотношения с Испанией. Мы проведем ряд переговоров, в том числе и по водоочистительным сооружениям, по развитию нашей кооперации в сельскохозяйственной отрасли и области управления водными ресурсами, а также в сфере машиностроения», - сказал Канат Шарлапаев в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что Европейский союз – один из крупнейших партнеров РК в плане экономического взаимодействия, а Испания - один из важнейших партнеров в рамках этого сотрудничества.

Председатель казахстанско-испанской межправительственной комиссии с испанской стороны Шиана Мендес выразила уверенность в том, что встреча послужит дальнейшему развитию совместных проектов и улучшению экономических связей, которые и на данный момент являются хорошими.

«Мы уже достигли допандемических результатов и наши правительства помогают нам развить экономические связи, аспекты экологических переходов, а также транспорта и гендерного равенства. Мы боремся с изменением климата, развиваем равноправие касательно менее состоятельных людей. В 2023 году рост составил 5% - это очень высокий экономический показатель, что важно в рамках международного контекста. Испанские компании нацелены на продолжение плодотворного сотрудничества», - заверила Шиана Мендес.

Мероприятие станет ключевой платформой для укрепления и расширения торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Испанией.