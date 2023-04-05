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    Около 2,5 млн квалифицированных рабочих не хватает на рынке труда в Германии

    5 Апреля 2023, 07:44

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Глубокой рецессии в Германии не будет, и рынок труда остается стабильным, считают эксперты.Тем не менее два разных исследования указали на острую нехватку квалифицированных рабочих в стране. И это притом, что в ФРГ работу ищут более 2,5 млн человек, и на рынке труда не хватает почти столько же квалифицированных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

    Институт немецкой экономики (IW) в Кельне в опубликованном недавно исследовании о квалифицированной рабочей силе за декабрь 2022 года выявил, что несмотря на то, что нехватка квалифицированных кадров за рассматриваемый период немного снизилась, однако в целом она остается «на высоком уровне».

    Федеральное объединение торгово-промышленных палат (DIHK) в отчете «Квалифицированные рабочие - 2022» даже приходит к выводу, что если рассматривать 2022 год в целом, то «нехватка квалифицированных рабочих увеличивается».

    Недостаток рабочих во всех сферах

    Эксперт по рынку труда Штефан Хардеге (Stefan Hardege) из DIHK в интервью DW подчеркнул, что проблема «нехватки квалифицированных рабочих» больше не возникает в какой-то конкретной отрасли: «Теперь эта проблема существует во всех секторах экономики. И это касается очень разных профессий». В первую очередь, ощущается дефицит машинистов железнодорожных поездов и регулировщиков движения железнодорожного транспорта.

    Сабине Кёне-Финстер (Sabine Köhne-Finster), соавтор исследования Института немецкой экономики за декабрь 2022 года и консультант Центра компетенций для квалифицированных рабочих (KOFA), уточняет результаты своей работы: «Сильно пострадала и социальная сфера, ощущается нехватка социальных педагогов, социальных работников и воспитателей. А в домах престарелых больше всего не хватает среднего медицинского персонала. В других областях, таких как металлургия и электротехника, существует дефицит квалифицированных рабочих, а также специалистов с высшим образованием. Ситуация в этом секторе все сильнее ухудшается».

    Соискателям работы не хватает квалификации

    Штефан Хардеге указывает на парадокс, который наблюдался годами: «Если посмотреть на число безработных в Германии, а их около 2,5 миллионов человек, и на такое же количество вакансий, то возникает резонный вопрос, почему существует дефицит рабочих. У него уже готов возможный ответ: «Мы приходим к выводу, что квалификация безработных не соответствует квалификации сотрудников, которых ищут компании».

    Эксперты часто выдвигают обвинения в том, что соискатели, ищущие работу, слишком плохо обучены, кроме того, многие молодые люди больше не хотят работать по восемь часов в день. По мнению Хардеге, в настоящее время работники находятся в выгодном положении, потому что они пользуются большим спросом и могут требовать улучшения условий труда или повышения заработной платы. Это, впрочем, ни в коем случае не является причиной дефицита. «У меня нет никаких доказательств этого», - говорит эксперт.

    Как справиться с нехваткой рабочей силы

    Но и сами безработные, как подчеркивает в интервью DW Сабина Кёне-Фленстер, могут помочь решить проблему. Соавтор исследования IW призывает их к большей гибкости. «Необходимо проанализировать, как изменились профессии. Есть ли такие, которые, возможно, похожи и близки? Есть ли возможность помочь преодолеть дефицит квалифицированных рабочих путем переобучения или переквалификации?», - советует эксперт.

    Когда речь заходит о политике, то Кёне-Финстер с одобрением отзывается об усилиях по обеспечению иммиграции квалифицированных специалистов, однако должна быть усилена и профессиональная подготовка уже имеющихся кадров. Речь, по ее словам, идет и об усилении профессиональной ориентации в вузах, школах и профтехучилищах.

    Штефан Хардеге из DIHK считает, что справляться с проблемой нехватки квалифицированных кадров, в первую очередь, должны конкретные фирмы и компании. Им необходимо пытаться позиционировать себя более привлекательно, чтобы добиться притока квалифицированных работников. При этом нужно учесть условия обеспечения совместимости семьи и карьеры или обеспечения мобильности в работе. «Не менее важно создать политические рамочные условия», - подчеркивает эксперт.

    Облегчить иммиграцию, и не только

    29 марта 2023 года федеральное правительство выступило с законодательными предложениями по реорганизации процесса иммиграции и, в частности, облегчения притока в Германию иностранных специалистов. Штефан Хардеге поддерживает эти меры: «Хорошо и правильно, что федеральное правительство взялось за закон, который во многих областях движется в нужном направлении».

    Ученые IW и эксперты по рынку труда DIHK едины в одном: «Законодательные изменения будут иметь важное значение для немецкой экономики. Но одним только притоком иностранных квалифицированных рабочих проблему не решить. Нельзя забывать и о немецких специалистах, которые числятся безработными. «Необходимо лучше использовать внутренний потенциал, включая занятость женщин и пожилых людей», - уверен Хардеге. Делать ставку нужно как на приток иностранных квалифицированных рабочих, так и на использование немецких специалистов, «особенно если учесть демографические проблемы немецкого общества».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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