Около 2,3 млн тенге штрафа заплатили нарушители карантина в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области мониторинговые группы продолжают рейды по соблюдению карантинных ограничений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санврач СКО: мониторинговые группы не проводят рейды в Петропавловске

Главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что в феврале прошел 61 рейд по 364 объектам. На 15 из них выявили нарушения. Все объекты расположены в Тайыншинском районе. По остальным районам нарушений нет. Но в то же время в Акжарском, им. Г. Мусрепова и Шал акына районах и в городе Петропавловске рейды не проводились.

«Продолжается контроль за соблюдением гражданами режима изоляции. В отношении выявленных лиц с «желтым» статусом вынесено 12 постановлений. Привлечены к административной ответственности 48 нарушителей режима изоляции с «красным» статусом на общую сумму почти в 2,3 млн тенге», - сказал А.Жуматаев.

По области в проекте «Ashyq» участвуют 3 111 объектов.

«В целях недопущения нарушения карантинного режима управлению здравоохранения необходимо обеспечить своевременное уведомление больных и контактных с симптомами заболевания с 100% вручением расписок», - считает главный санврач области.

Напомним, согласно матрице эпидситуации в регионах, Северо-Казахстанская область находится в «красной» зоне.