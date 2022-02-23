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    Около 2,3 млн тенге штрафа заплатили нарушители карантина в СКО

    23 Февраля 2022, 10:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области мониторинговые группы продолжают рейды по соблюдению карантинных ограничений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный санврач СКО: мониторинговые группы не проводят рейды в Петропавловске

    Главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что в феврале прошел 61 рейд по 364 объектам. На 15 из них выявили нарушения. Все объекты расположены в Тайыншинском районе. По остальным районам нарушений нет. Но в то же время в Акжарском, им. Г. Мусрепова и Шал акына районах и в городе Петропавловске рейды не проводились.

    «Продолжается контроль за соблюдением гражданами режима изоляции. В отношении выявленных лиц с «желтым» статусом вынесено 12 постановлений. Привлечены к административной ответственности 48 нарушителей режима изоляции с «красным» статусом на общую сумму почти в 2,3 млн тенге», - сказал А.Жуматаев.

    По области в проекте «Ashyq» участвуют 3 111 объектов.

    «В целях недопущения нарушения карантинного режима управлению здравоохранения необходимо обеспечить своевременное уведомление больных и контактных с симптомами заболевания с 100% вручением расписок», - считает главный санврач области.

    Напомним, согласно матрице эпидситуации в регионах, Северо-Казахстанская область находится в «красной» зоне.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Другие государственные органы Регионы Казахстана Коронавирус в РК
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