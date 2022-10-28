Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Около 19 тысяч жалоб по процедурам госзакупок рассмотрели в Минфине РК

    28 Октября 2022, 18:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Ержан Мынжасаров сообщил, что общественность активно участвует в мониторинге процедур государственных закупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для нас очень важно участие общественности в мониторинге процедур государственных закупок. Для этого был создан упрощенный и действенный механизм обжалования посредством функционала «Электронное обжалование» и введен реестр жалоб, который содержит не только жалобы, но и результаты их рассмотрения. Реестр жалоб является открытым и доступным для всех. Это значительно усилило контроль не только со стороны контролирующих органов, но и со стороны общественности», – сказал Ержан Мынжасаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Председатель Комитета сообщил, что за 9 месяцев текущего года рассмотрено 18 856 жалоб на действия и бездействие организаторов государственных закупок. По результатам рассмотрения жалоб частично или полностью удовлетворено 9 738 жалоб на действия организаторов, заказчиков, что составило 51,6%. Законные интересы и конституционные права представителей бизнеса защитили в более, чем половине случаев.

    Ранее сообщалось, что камеральный контроль установил нарушения в 32 тысячах процедур государственных закупок.

    Фото: vfinansah.com

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Экономика Минфин РК Финансы Аудит
    Новости по теме
    Новости по теме
    Наталья Годунова - о неосвоении бюджета: Скорее всего будет рассматриваться дисциплинарная ответственность
    Проект «Комфортные школы» реализуют без намека на соблюдение правил госзакупок - Наталья Годунова
    Финансовые нарушения при госзакупках на 55 млрд тенге установили в РК
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви