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    • Около 19 тыс. наркозависимых зарегистрировано в РК

    1 Августа 2022 11:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел сообщили о проводимой работе по борбе с наркопреступностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство совместно с заинтересованными органами реализует меры по выявлению и блокированию сделок с наркотиками с использованием наркосайтов, а также виртуальных кошельков и криптовалют. На системной основе совершенствуется законодательство в сфере оказания банковских и провайдерских услуг», - сообщила представитель МВД Актоты Боранова на брифинге в ведомстве.

    По словам начальника департамента по противодействию наркопреступности Гали Иманжанова, в Казахстане зарегистрировано около 19 тыс. наркозависимых, в том числе 62 несовершеннолетних.

    «По оценкам международных экспертов, фактическое значение этих показателей превышает официальную статистику в пять раз. Основная причина высокой задержки наркозависимых связана с тем, что большинство из них находятся вне правового поля»,- сообщил представитель ведомства.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #МВД РК #Борьба с наркотиками
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