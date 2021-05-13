Около 1800 человек с «красным» статусом помог выявить проект Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 13 мая текущего года в рамках пилота в проекте Ashyqзарегистрировано более 1,1 млн пользователей. Об этом сообщила заместитель председателя Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Юлия Якупбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 13 мая текущего года в рамках пилота в проекте Ashyq зарегистрировано более 1,1 млн пользователей. С 12 апреля выявлено 1 749 человек с «красным» и 1 268 человек с «желтым» статусами. Во всех регионах зарегистрировано 5 035 участников-объектов проекта. Из них 3 189 размещены на сайте акимата и 1 846 работают в тестовом режиме. В обработке дополнительно находится более 1 200 заявок.

Также с момента запуска более 20 000 пользователей проверили свой статус из дома через сайт ashyq.kz, из них выявлено 465 человек с «красным» статусом.

Ранее сообщалось, что помимо расширенной базы участников проекта обсуждается вхождение в Ashyq лото-клубов и букмекерских контор.