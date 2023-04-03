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    Около 180 казахстанцев лечатся от ковидной пневмонии

    3 Апреля 2023, 11:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 3 апреля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 802 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    Среди получающих лечение 1 623 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 179 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 179 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 623 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

    Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 28 человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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