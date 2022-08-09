Около 18 тыс. нарушений на жамбылских трассах выявили за месяц

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Предварительные итоги месячника по безопасности дорожного движения подвели в Жамбылской области. Безопасность на дорогах продолжает оставаться серьезной проблемой. В регионе растет количество транспортных средств, интенсивность движения и, как следствие, число аварийных ситуаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» проводится с 19 июля по 18 августа в целях повышения транспортной дисциплины среди водителей.

«Жамбылские полицейские с начала месячника «Безопасная дорога» выявили около 18 тыс. нарушений Правил дорожного движения. В связи с этим, на плацу местной полицейской службы департамента полиции состоялся гарнизонный развод с участием служб и подразделений полиции», - пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Первый заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Ербол Тайбеков обозначил план мероприятий, нацеленный на обеспечение дорожной безопасности.

На республиканской трассе Западная Европа - Западный Китай стражи порядка несут службу в усиленном режиме. Идет круглосуточное патрулирование на закрепленных участках автодорог. Полицейские проводят информационно-разъяснительную работу среди водителей.

В рамках месячника по безопасности дорожного движения на территории Жамбылской области сотрудники административной полиции проводят рейдовые отработки, в ходе которых организованы профилактические беседы с водителями на предприятиях и в трудовых коллективах, в том числе с водителями автобусов, маршрутных транспортных средств и такси.

Для снижения числа аварий на автодорогах республиканского значения в регионе используется 10 мобильных аппаратно-программных комплексов «Аркан», которые следят за скоростным режимом автотранспорта. На всех участках республиканских автодорог, где наблюдается концентрация дорожно-транспортных происшествий и причиной может являться сон за рулем, обновлено более 700 км шумовых полос.

«Цель месячника - обеспечение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, профилактика нарушений Правил дорожного движения. Сотрудники полиции выявили 17 713 нарушений ПДД. 63 водителя, находившиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, привлечены к ответственности. В отношении водителей общественного транспорта составлено 142 протокола. На штрафстоянку водворено 377 автомобилей. Обращаем внимание водителей на то, что перед тем, как садиться за руль нужно отдохнуть. Также важно не превышать скорость во время езды», - отметил Ербол Тайбеков.

Как сообщалось ранее, только за первые два дня месячника по безопасности дорожного движения было зарегистрировано около двух тыс. нарушений Правил дорожного движения, выявлено 11 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, на штрафную стоянку водворено 33 единицы автотранспорта.