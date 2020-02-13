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    Около 18 пусков с Байконура планирует провести Роскосмос в 2020 году

    13 Февраля 2020, 10:47

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Программа пусков с космодрома «Байконур» в 2020 году началась с успешного запуска российской ракеты-носителя «Союз2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которые вывели на заданную орбиту 34 спутника британской компании One Web, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С Байконура в 2020 году, по предварительному плану, будет около 18 пусков. Четыре космодрома будут работать в полный рост, но Байконур будет загружен больше всех», – сказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

    Как стало известно, в 2020 году Россия планирует осуществить более 40 космических пусков с космодромов «Байконур», «Восточный», «Плесецк» и «Куру» во Французской Гвиане.

    Как сообщалось ранее, в 2019 году Роскосмос выполнил 25 космических стартов, из них 13 – с космодрома «Байконур», 8 – с Плесецка, 1 – с Восточного, 3 – с Куру, впервые за 16 лет завершив год без аварийных космических запусков.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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