Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Около 1780 казахстанцев лечатся от коронавируса

    18 Марта 2023, 12:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 18 марта лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 778 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    Среди получающих лечение 1 605 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 173 пациента с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 135 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 643 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

    Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом и ковидной пневмонией в Казахстане превысило 80 человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как ядерная медицина существенно снижает смертность от онкозаболеваний
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Тишинская
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Какие больницы и поликлиники построят в Астане
    Популярное
    1 Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
    2 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    3 Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
    4 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации