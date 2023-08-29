Около 175 тысяч вейпов на 350 млн тенге изъято в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Уничтожение более 49,5 тысяч вейпов стоимостью свыше 171 млн тенге, ранее незаконно ввезенных на территорию РК, проведено Департаментом АФМ по Жамбылской области в рамках исполнения только одного приговора суда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Общее количество незаконно ввезенных вейпов в Жамбылскую область составило почти 175 тысяч штук на сумму около 350 млн тенге.

После вынесения приговоров по уголовным делам Департаментом будут приняты меры по уничтожению указанных вейпов.