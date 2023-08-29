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    Около 175 тысяч вейпов на 350 млн тенге изъято в Жамбылской области

    29 Августа 2023, 14:30

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Уничтожение более 49,5 тысяч вейпов стоимостью свыше 171 млн тенге, ранее незаконно ввезенных на территорию РК, проведено Департаментом АФМ по Жамбылской области в рамках исполнения только одного приговора суда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Общее количество незаконно ввезенных вейпов в Жамбылскую область составило почти 175 тысяч штук на сумму около 350 млн тенге.

    После вынесения приговоров по уголовным делам Департаментом будут приняты меры по уничтожению указанных вейпов.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

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