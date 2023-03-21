Около 170 тонн сельхозпродукции продали на ярмарке в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Весенние ярмарки сельскохозяйственной продукции жамбылских фермерских хозяйств начались в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В честь празднования Наурыз мейрамы в Таразе, на территории торгового комплекса «Grand bazaar», прошла ярмарка сельхозтоваропроизводителей Жамбылской области.

Напрямую от производителей, без посредников, горожанам была поставлена сельхозпродукция из восьми районов области и крестьянских хозяйств близ города Тараза.

По информации управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, на ярмарке было представлено 47,4 тонны сельхозпродукции на сумму 32,7 млн тенге.

Горожане раскупили 10,7 тонны мяса (конина, говядина, баранина и мясо кур), 2,5 тонны колбасных изделий, 5,4 тонны молочной продукции, 6 тысяч штук яиц, полтонны кондитерских и 3,4 тонны макаронных изделий, 2,6 тонны рыбы, 6 тонн муки, 2,6 тонны меда.

Из тепличных хозяйств и овощехранилищ региона было доставлено 13,7 тонны плодоовощной продукции. Это яблоки, лук, морковь, картофель, помидоры, огурцы, сладкий перец, капуста, грибы.

«Проведение подобных ярмарок дает возможность сельхозтоваропроизводителям реализовать свою продукцию без посредников, а горожанам - купить свежую продукцию по ценам, сниженным на 10 – 20 и более процентов», - отметили в ведомстве.