Около 170 тонн сельхозпродукции продали на ярмарке в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Осенние ярмарки сельскохозяйственной продукции проходят в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ярмарку сельхозтоваропроизводителей Жамбылской области провели в Таразе в честь празднования Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

На центральной площади областного центра «Достык» была поставлена сельхозпродукция из 10 районов области и города Тараза напрямую от производителей, без посредников, а также из стабилизационного фонда.

По информации управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, на ярмарке было представлено 169,1 тонны сельхозпродукции на сумму 101,2 млн тенге.

Горожане раскупили 18 тонн мяса (конина, говядина, баранина и мясо кур), 3 тонны колбасных изделий, 7,3 тонны молочной продукции, 7 тысяч штук яиц, полтонны кондитерских и 4 тонны макаронных изделий, полтонны соли.

Аграрии привезли 4 тонны рыбы, 6 тонн муки, 2,6 тонны меда. На ярмарке представили 123,2 тонны плодоовощной продукции (яблоки, лук, морковь, картофель, помидоры, огурцы, сладкий перец, капуста).

«Для повышения доступности сельскохозяйственной продукции все продукты питания на ярмарке были представлены по ценам ниже рыночных», - уточнили в ведомстве.

«Это уже четвертая осенняя ярмарка сельхозпродукции, и мы очень довольны, что такие ярмарки у нас проводят, - поделилась мнением жительница Тараза, ветеран Галия Кошекбаева. - Цены приемлемые, ниже рыночных, для пенсионеров и другой категории лиц, чей порог ниже достаточного уровня. Очень даже большая поддержка, подмога, за что, полагаю, все посетившие ярмарку, всегда безмерно благодарны местным представительным и исполнительным органам за организацию и проведение такого большого мероприятия. С праздником наших кормильцев, работников сельского хозяйства и сельхозпроизводителей, всех им благ и процветания!».

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