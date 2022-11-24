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    Около 17 тысяч школьников и студентов обучились финансовой безопасности

    24 Ноября 2022, 16:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом учебном году в казахстанских школах и вузах были проведены уроки по финансовой безопасности. Обучение прошли около 17 тысяч школьников и студентов. Об этом сообщил директор департамента кадровой работы Агентства по финансовому мониторингу РК Нурлан Адалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом учебном году в школах и университетах сотрудниками территориальных департаментов, а также центрального аппарата Агентства впервые проведены уроки по финансовой безопасности. Затронуты наиболее острые общественные проблемы в сфере финансовых преступлений. С первых уст сотрудников Службы экономических расследований учащиеся, а также их преподаватели узнали об изощренных схемах финансового мошенничества, связанные с банковскими картами, интернет-покупками, финансовыми проблемами и лудомании. С начала учебного года охвачено порядка 17 тысяч школьников и студентов, из более 300 школ, 34 ВУЗов, 40 колледжей. Мы также запланировали серии тематических уроков о видах и способах финансовых преступлений, в том числе с применением современных информационных технологий, блокчейна и криптовалют», - рассказал на брифинге в СЦК глава департамента кадровой работы АФМ.

    По его словам, через подобные мероприятия молодые казахстанцы получат бесценный опыт в области экономической и финансовой безопасности. Также для более качественного и конструктивного подхода Агентством ведется работа по отбору и подготовке наиболее опытных сотрудников, для проведения лекционных и информативных занятий на системной основе.

    «При поддержке Международных партнеров, тренеров по ораторскому мастерству и представителей управления образования проведены курсы для пула лекторов, по методике преподавания основ финансовой безопасности. Масштабирование подобных мероприятий безусловно улучшит состояние борьбы с финансовыми преступлениями в регионах», - добавил Нурлан Адалиев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Экономика Безопасность Финансы
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