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    Около 17 тысяч молодых казахстанцев призовут в армию в сентябре

    26 Августа 2021, 12:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1 сентября около 17 тысяч молодых людей призовут на воинскую службу. Об этом сообщил начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Сакен Жусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 сентября текущего года, в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2021 года, начнутся мероприятия осеннего призыва граждан на срочную воинскую службу. В ходе осенней призывной кампании, которая продлится до конца года, ряды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан пополнят около семнадцати тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва», - сказал Сакен Жусупов на брифинге в СЦК.

    По его словам, призывников в этом году станет больше.

    «Необходимо отметить, что в соответствии с поручением Президента страны, Министерством обороны запланировано увеличение количества призываемых в Вооруженные Силы в сравнении с предыдущими призывами», - отметил спикер.

    «В соответствии с действующим законодательством, призыв граждан на срочную воинскую службу организуется и обеспечивается местными исполнительными органами», - заключил он.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Армия
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