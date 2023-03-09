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    Около 17 тысяч кубометров талых вод откачали в двух районах Атырауской области

    9 Марта 2023, 20:05

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Около 17 тысяч кубометров талых вод откачали в двух районах Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Аварийно-спасательные работы по откачке талых вод продолжаются в Индерском и Кызылкогинском районах Атырауской области. В связи с резким потеплением поступило много вызовов о подтопления в селах Жарсуат, Елтай, Орлик Индерского района. Местами дождевая и талая вода образовала водоемы глубиной 60 см. Начиная с 6 марта было собрано и вывезено за пределы сел 6710 кубометров воды», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    В селе Миялы Кызылкогинского района со дворов домов, расположенных на одной из улиц, откачали 10 тысяч кубометров воды. Пострадавших нет.

    Аварийно-спасательные работы по откачке талых вод продолжаются. В них задействованы 21 сотрудник, 3 единицы техники и 1 мотопомпа департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области. А также 55 сотрудников и 9 единиц техники местных исполнительных органов, 3 работника, 3 единицы техники и 5 мотопомп АО «ҚайнарМұнайГаз».

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Паводок МЧС
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