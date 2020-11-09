Около 17 тысяч казахстанцев пострадали от действий финансовых организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане от деятельности отдельных финансовых организаций пострадали около 17 тысяч граждан, им причинен ущерб в сумме более 21 млрд. тенге. Под видом ломбардов мошенники фактически организовали финансовые пирамиды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

В этой связи, по поручению Главы государства органами прокуратуры совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проведены проверки в деятельности более 350 ломбардов и онлайн-кредиторов.

Выявлены нарушения прав заемщиков в виде установления скрытых комиссий, завышения процентной ставки вознаграждения по микрозаймам и необоснованной реализации предметов залога.

По итогам проверок в отношении недобросовестных организаций возбуждено 910 дел об административных правонарушениях с наложением штрафа на сумму свыше 70 млн тенге.

Агентством внесено 150 предписаний, по которым заемщикам возвращено более 130 млн тенге.

Сегодня законодательно установлен запрет на взимание с заемщиков любых платежей и комиссий при выдаче микрокредитов, за исключением вознаграждения и неустойки.

Кроме того, с 1 января 2021 года вводится обязательное лицензирование микрофинансовой деятельности.