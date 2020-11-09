Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Около 17 тысяч казахстанцев пострадали от действий финансовых организаций

    9 Ноября 2020, 14:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане от деятельности отдельных финансовых организаций пострадали около 17 тысяч граждан, им причинен ущерб в сумме более 21 млрд. тенге. Под видом ломбардов мошенники фактически организовали финансовые пирамиды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    В этой связи, по поручению Главы государства органами прокуратуры совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проведены проверки в деятельности более 350 ломбардов и онлайн-кредиторов.

    Выявлены нарушения прав заемщиков в виде установления скрытых комиссий, завышения процентной ставки вознаграждения по микрозаймам и необоснованной реализации предметов залога.

    По итогам проверок в отношении недобросовестных организаций возбуждено 910 дел об административных правонарушениях с наложением штрафа на сумму свыше 70 млн тенге.

    Агентством внесено 150 предписаний, по которым заемщикам возвращено более 130 млн тенге.

    Сегодня законодательно установлен запрет на взимание с заемщиков любых платежей и комиссий при выдаче микрокредитов, за исключением вознаграждения и неустойки.

    Кроме того, с 1 января 2021 года вводится обязательное лицензирование микрофинансовой деятельности.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Генпрокуратура Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    3,5 тысячи га пастбищных земель вернули государству в Алматинской области
    КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков