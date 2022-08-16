Около 17 тыс. человек подали заявления для поступления в магистратуру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 17 тыс. каазхстанцев подали заявления для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов в магистратуру. Прием документов осуществлялся с 12 по 15 августа. Результаты конкурса будут опубликованы до 25 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

В целом, на 2022-2023 учебный год по магистратуре выделено более 13 тыс. грантов. Документы для участия в конкурсе грантов на магистратуру принимали приемные комиссии вузов, как в традиционном формате, так и онлайн через виртуальные комиссии.

«По наиболее востребованным направлениям обучения несколько лет подряд выбор поступающих остается неизменным – больше всего заявлений поступило на такие направления, как «Педагогические науки», «Информационно-коммуникационные технологии» и «Бизнес, управление и право». Самый большой конкурс на одно грантовое место ожидается среди будущих учителей казахского языка и литературы, иностранного языка, инженеров и дипломатов», – сказал директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

В этом году в комплексном тестировании приняли участие более 43 тыс. человек. Пороговый балл набрали 42% поступающих. Средний показатель – 71 балл. Максимальный балл – 140 баллов из 150 возможных.

Проходной балл остался прежним: для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление – 75 баллов, на профильное направление – 50 баллов.

Решение по присуждению грантов принимает Республиканская конкурсная комиссия. В состав комиссии входят представители министерства, государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, СМИ, Гражданского альянса Казахстана и общественных организаций.

Образовательные гранты распределены на основе данных Министерства труда и социальной защиты населения РК и работодателей по потребностям в кадрах.

Списки обладателей образовательного гранта в магистратуру будут опубликованы на сайте и в социальных сетях Национального центра тестирования МНВО РК до 25 августа. Зачисление в вузы будет осуществляться до 28 августа включительно.



