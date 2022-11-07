Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Около 16 тысяч правонарушений выявили за месяц в Жамбылской области

    7 Ноября 2022, 03:29

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Около 16 тысяч правонарушений выявили полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок» в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие проходило с 1 октября по 1 ноября для выявления правонарушений. Проверено более 12 тысяч лиц, состоящих на учете органов внутренних дел. Параллельно полицейские проверяли дачные массивы, заброшенные здания, а также чердачные и подвальные помещения. Они также обошли рынки и другие места торговли, неблагополучные семьи, места концентрации молодежи и несовершеннолетних, арендные квартиры и проживающих в них.

    На территории области дополнительно выявили свыше 380 квартир, сдаваемых в аренду. По ним ведется проверка законности занятия предпринимательской деятельностью. В сельской местности проверили более 2 тысяч зимовок, крестьянских и фермерских хозяйств на предмет наличия лиц без определенного места жительства, фактов незаконной эксплуатации людей, незаконно пребывающих иностранных граждан, хранения незарегистрированного оружия и иных запрещенных предметов.

    «Всего сотрудники полиции выявили около 16 тысяч правонарушений. К административной ответственности за проживание в Казахстане без регистрации либо без документов привлекли свыше 3 тысяч граждан, выявили более 1 500 нарушений законодательства в области миграции населения», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Тараз
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Оскорбление представителя власти - На Торегали Тореали заведено уголовное дело
    Обманувшего граждан на более 10 млн тенге мошенника задержали в Кызылорде
    В Уральске вынесен приговор экс-полицейским, покровительствовавшим «королю трамадола»
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане