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    Около  16,7 тысяч новых рабочих мест создали в Акмолинской области в 2019 году

    26 Января 2020, 17:27

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области создано порядка 16,7 тысяч новых рабочих мест за 2019 год, из них 8 010 постоянных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Енбек» по первому направлению «Обеспечение участников программы техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением» в 2019 году краткосрочным обучением было охвачено 3 083 человека или 103,1% от плана (план - 2990 чел.).

    По второму направлению «Развитие массового предпринимательства» обучено основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» 4030 человек или 100,2% от плана (план - 4020 чел.); на поддержку предпринимательских инициатив на селе и в городах выдано 1 048 микрокредитов или 86,7% от плана (план - 1209); выдано 1518 грантов на реализацию новых бизнес-идей в сумме 579,2 млн. тенге (100% к плану).

    По третьему направлению «Развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов» направлено на молодежную практику 757 человек или 108,1% от плана (план - 700); на социальные рабочие места - 602 человек или 110,7% от плана (план - 544); на оплачиваемые общественные работы – 2 240 человека или 128,4% от плана (план – 1745).

    По информации управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области, семинарские занятия Клубов поиска работы посетили 2 188 человек, из них трудоустроен на постоянную и временную работу 1 971 гражданин (90,1%).

    Проведено 109 ярмарок вакансий, на которых было представлено 4 624 вакансии, в результате трудоустроено 296 человек.

    Акимом области Ермеком Маржикпаевым были даны указания акимам районов и городов Кокшетау, Степногорск по развитию животноводства и малого среднего бизнеса.

    «Нужно создать реальные возможности для восстановления и последующего увеличения поголовья скота, полностью загружать сельскохозяйственные предприятия. Основа стабильности любой экономики – в развитии малого и среднего бизнеса. В текущем году нужно исправить уменьшение количество субъектов МСБ», – подчеркнул аким.

    Руководителям управлений и акимам регионов Ермек Маржикпаев поручил добиться полного исполнения запланированных показателей на 2020 год.

    «Необходимо полностью выполнять все запланированные мероприятия. В частности, планово реализовывать все показатели дорожной карты, работать по Комплексному плану, который мы заключим совместно с акиматами районов и областными управлениями для достижения всех индикаторов», - подчеркнул аким.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Занятость
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