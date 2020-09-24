Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Около 1500 юношей из Жамбылской области отправятся служить в армию

    24 Сентября 2020, 02:35

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О нюансах проведения второго военного призыва в условиях пандемии и карантина рассказали в пресс-службе Таразского гарнизона МО РК корреспонденту МИА «Казинформ».

    Уже с первых дней сентября юношей Жамбылской области призывают отдать долг своей Родине. Как отметили в департаменте по делам обороны жамбылского региона, это уже вторая призывная кампания, которая проводится в условиях объявленной по всему миру пандемии коронавирусной инфекции. Весенний призыв 2020 года, как известно, был отложен из-за карантина на лето. Принятые меры по недопущению распространения коронавируса дали свой эффект, и первый призыв состоялся в полном объеме.

    Опыт проведения предыдущей призывной кампании с успехом используется и в этот раз. В департаменте уверяют в стерильности помещений и строгих мерах безопасности. Тщательный медицинский контроль, защитные маски и социальная дистанция обеспечили полноценную работу призывных пунктов. В остальном работа по призыву юношей в армию проводится в прежнем режиме.

    «В целом по Жамбылской области призыву в Вооруженные Силы и другие воинские формирования подлежат около полутора тысяч граждан, достигших 18-летнего возраста, – рассказал временно исполняющий обязанности начальника департамента по делам обороны Жамбылской области полковник Нурбол Зейнелов. – Сначала проводится отбор юношей в Пограничные войска КНБ. После того как необходимые команды будут сформированы и отправлены, начнется призыв в Вооруженные Силы - это Сухопутные войска, Силы воздушной обороны и Военно-морские силы. Завершится осенняя призывная кампания отбором юношей в ряды Национальной гвардии МВД».

    В пресс-службе ведомства отметили, что районные призывные комиссии на период призыва возглавляют местные акимы, которые проводят свои сборы. Состоявшуюся недавно в департаменте по делам обороны Жамбылской области встречу районных акимов возглавил заместитель акима региона – председатель областной призывной комиссии Ұлан Жазылбек.

    Для того чтобы работа призывных комиссий осуществлялась в полном соответствии с требованиями закона, разъяснительную работу, консультации проводят представители военных правоохранительных органов. Так, в департаменте по делам обороны Жамбылской области встречу с представителями органов военного управления провели военный прокурор Южного региона полковник юстиции Арман Капезов и начальник Таразского отдела Южного региона военно-следственного управления МВД подполковник юстиции Досжан Мамырбаев.

    Разъясняя коллегам юридические тонкости и нюансы призывной кампании, представители военных правоохранительных органов первым делом призвали ответственных за призыв лиц быть максимально строгими и честными при проведении призывной кампании.

    «Ни один случай в ходе призыва не должен оставаться без вашего внимания и тщательного изучения, – подчеркнул военный прокурор Южного региона полковник юстиции Арман Капезов, обращаясь к участникам встречи. – Наша с вами задача в условиях максимальной прозрачности и честности провести призыв и отобрать для Вооруженных Сил и других воинских формирований достойных защитников Отечества».

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Армия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам