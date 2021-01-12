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    Около 150 тысяч студентов первых курсов начнут обучение  в смешанном  формате

    12 Января 2021, 13:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 150 тысяч студентов первых курсов будут обучаться в смешанном формате в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр образовании и науки РК Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 18 января в весеннем семестре начнется обучение для студентов первого курса высших учебных заведений преимущественно в традиционном формате. То есть, лекции будут проводиться в онлайн-формате, при этом семинарские, практические и лабораторные занятия будут проходить в очном формате. При этом для студентов второго, третьего и четвертых курсов обучение останется в прежнем формате. На сегодня студентов первых курсов насчитывается 150 тысяч человек. Это те студенты, которые будут обучаться в смешанном формате. Для других направлений подготовки формат останется таким же, каким был в осеннем семестре», - пояснил вице-министр образования на брифинге в СЦК.

    Он отметил, что вузы готовы к приему студентов в данном формате. В вузах установлен санитарно-эпидемиологический режим. В аудиториях наполняемость студентов будет не больше 40 %. При этом будет предусмотрен скользящий график перемен, чтобы студенты в разных группах не могли на переменах встречаться. Социальная дистанция предусмотрена – не менее двух метров между сидящими за соседней партой. В лабораториях на одного студента предусмотрено 5 квадратных метров.

    «Вузы будут принимать студентов в общежития с 50 % наполняемостью. Вузы на протяжении месяца проводят эту работу. Вузы готовы принимать студентов первого курса для начала обучения. Вузы в целом ориентированы на усиление качества обучения. Магистранты и докторанты продолжат обучение в том формате, в котором обучались ранее», - подчеркнул Мирас Дауленов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Вузы Здравоохранение Коронавирус в РК
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