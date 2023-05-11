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    Около 150 тысяч человек написали общенациональный диктант в Карагандинской области

    11 Мая 2023, 20:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Управлением по развитию языков Карагандинской области организован общенациональный патриотический диктант «Еркін ел ұрпағы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Карагандинской области диктант написали 149 194 человека.

    Задачи диктанта – определить уровень владения госязыком казахстанцами, формировать навыки грамотности и воспитывать национальные ценности через текст.

    Возраст участников не ограничивался.

    «В общенациональном патриотическом диктанте «Еркін ел ұрпағы» приняли участие 143 148 школьников и 6046 взрослых», – сообщили в Управлении по развитию языков Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Культура
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