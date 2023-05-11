Около 150 тысяч человек написали общенациональный диктант в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Управлением по развитию языков Карагандинской области организован общенациональный патриотический диктант «Еркін ел ұрпағы», передает корреспондент МИА «Казинформ». В Карагандинской области диктант написали 149 194 человека. Задачи диктанта – определить уровень владения госязыком казахстанцами, формировать навыки грамотности и воспитывать национальные ценности через текст. Возраст участников не ограничивался. «В общенациональном патриотическом диктанте «Еркін ел ұрпағы» приняли участие 143 148 школьников и 6046 взрослых», – сообщили в Управлении по развитию языков Карагандинской области.





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